ЦИК обсудит с регионами возможность многодневных выборов

Центризбирком обсудит с избирательными комиссиями регионов возможность проведения многодневного голосования на выборах разных уровней власти уже осенью, заявила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, при этом речь не идёт о повторении семидневного марафона, каким стало всероссийское голосование по проекту поправок к Конституции РФ, проходившее с 25 июня по 1 июля.

«Мы сейчас анализируем полученный во время общероссийского голосования опыт и готовим свои предложения. Но могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается — для этого потребовались бы серьёзные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка. При этом возможность голосования, например, в течение двух или трёх, но не более, дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что такие изменения станут возможны при условии «повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом голосования».

Ранее с идеей перенести опыт многодневного голосования на процедуру обычных выборов выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - по её мнению, это удобно для избирателей, у которых появится больше возможностей посетить участки для голосования. Кроме того, растянутое по времени голосование, по мнению Матвиенко, более безопасно с точки зрения эпидемической угрозы. Спикер верхней палаты также указала на то, что многодневное голосование давно вошло в электоральную практику ряда зарубежных стран.

Напомним, во время голосования по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля, граждане голосовали не только на избирательных участков, но и на дому, а также на придомовых территориях – в том числе в багажниках машин, на скамейках у подъездов и на детских площадках. Позже глава ЦИК заявила, что ничего подобного не было.