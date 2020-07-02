Памфилова заявила, что голосования «на пеньках и в багажниках» в России не было

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что отказывается верить, что часть россиян, которые приняли участие в голосовании по проекту поправок к Конституции РФ, были вынуждены делать это «на пеньках и в багажниках», и подчеркнула, что подобных фактов во время голосования не было.

«У нас не было голосования ни на пеньках, ни в багажниках. Снимали тогда, когда комиссии подъезжали или пожилые члены комиссии обходят пожилых в деревне. Ну, присели, отдохнули… Я понимаю, что кому-то больше нравятся голливудские пейзажи. У нас вот наша Россия, она такая, какая есть», — подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что отсутствием подобных условий для волеизъявления граждан Россия выгодно отличается от других стран, в том числе с давними традициями проведения выборных процедур.

«Мы насобирали со всех стран…, как там голосуют. Особенно нам понравилось голосование на парламентских выборах Великобритании, где в пивнушках, в контейнерах каких-то, в химчистках», — сказала Памфилова.

Многочисленные свидетельства того, что голосование по проекту конституционных поправок, проходившее в России с 25 июня по 1 июля, часто вели в беспрецедентных и весьма экзотических условиях, стали появляться в СМИ и социальных сетях уже в первые часы голосования: гражданам предлагалось выразить своё отношение к предложенному пакету изменений в Основной закон не только на традиционных участках для голосования, но и за их пределами. Это объяснялось необходимостью обеспечить безопасность волеизъявления россиян на фоне пандемии коронавируса. В итоге голосование проходило в том числе на дворовых лавочках, остановках общественного транспорта, пнях, с открытых багажников автомобилей.

Однако из заявления Эллы Памфиловой следует, что все эти факты глава ЦИК считает выдумкой.

По итогам обработки 100% бюллетеней за принятие поправок к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле назвали эти результаты «триумфальными» для действующего президента, инициировавшего конституционную реформу.