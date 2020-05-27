СМИ: Для голосования по Конституции установят палатки и столы во дворах

Ожидающееся голосование по поправкам в Конституцию в условиях эпидемии коронавируса может пройти на избирательных участках нескольких видов, со ссылкой на источники в ЦИК пишет «Тайга.инфо».

Внутри помещений могут разместить участки только с КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней), при этом вход и выход из здания должны располагаться в разных местах. Участки без КОИБов, возможно, будут организованы прямо на улице: по словам одного из собеседников, у таких участков не будет никаких «стенок», просто жерди и натяжная крыша. Выездные голосования на дому также якобы планируется провести в своего рода «походном» формате: либо во дворе ставят палатки, либо на площадку в подъезде приносят столик и выдают жителю бюллетень в запечатанном пакете, с которым тот голосует в квартире и возвращает бланк на столик.

«Самое главное — кабинки будут везде без занавесок. Их запретили», — заявил знакомый с ситуацией источник.

Напомним, в ближайшие полтора месяца в России может пройти всенародное голосование по внесению изменений в Конституцию. Изначально оно должно было состояться 22 апреля, однако было отложено на неопределённый срок из-за сложной эпидемиологической ситуации. В конце прошлой недели стало известно, что Центральная избирательная комиссия на закрытом совещании разморозила средства на проведение голосования по внесению изменений в Конституцию. Затем глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет использоваться дистанционный формат голосования.