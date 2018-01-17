ЦИК не нашёл нарушений в вызвавших претензии «Голоса» телесюжетах о Путине

Центральная избирательная комиссия по запросу правозащитной организации «Голос» проверила сюжеты на телевидении, посвящённые Владимиру Путину, и не нашла нарушений, пишет РИА Новости.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у ряда телевизионных компаний «есть признаки агитации за определённого кандидата».

«Не надо оказывать медвежью услугу никому из кандидатов», — подчеркнула Памфилова.

На заседании ЦИК показали два телевизионных сюжета, на которые пожаловался «Голос». По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, один из них — информационный.

«В данном случае нам показали сюжет о кандидатах на момент сбора подписей. Ни от одного из кандидатов не поступало жалоб, что он тоже в этот период проводил сбор подписей, а его не осветили», — заявила Гришина.

Она также добавила, что во время предвыборной кампании в России «вступают в противоречие» две ценности, закреплённые конституцией: свобода слова и информации и свобода выбора. Сюжеты о Путине на телевидении, по её словам, относятся к реализации права на свободу слова и информаци.

Напомним, «Голос» пожаловался на 55 телевизионных сюжетов, которые, по мнению организации, нарушают закон о предвыборной агитации. В них отдаётся предпочтение действующему президенту России Владимиру Путину, а в некоторых ведётся агитация против других участников кампании. Среди телеканалов, в эфире которых появились эти сюжеты, «Голос» назвал ВГТРК, Первый канал, «Пятый канал», НТВ, а также 42 местных и региональных телеканала. В «Голосе» отметили, что для значительной доли россиян телевидение — главный источник информации, поэтому нарушения могут ввести людей в заблуждение.