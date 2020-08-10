ЦИК Беларуси огласил предварительные итоги выборов президента

Центризбирком Беларуси огласил предварительные итоги выборов президента страны, состоявшихся 9 августа, пишет РИА Новости.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 9,9%, против всех высказались 6,02%. Явка на выборах, утверждает ЦИК, составила 84,23% (5,79 млн человек).

Председатель комиссии Лидия Ермошина заявила, что результаты выборов уже вряд ли существенно изменятся. Также она заявила, что ночью её эвакуировали из Дома правительства в Минске.

Напомним, в ходе голосования, по данным экзитполов штаба Тихановской, а также судя по протоколам УИКов, на выборах лидировала Тихановская. Ночью люди, несогласные с итогами голосования, вышли на улицы, произошли жестокие столкновения с силовиками, есть пострадавшие. Также были избиты корреспонденты ряда СМИ, освещавших протесты. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.