СК Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении милиции, заявил РИА Новости глава СК Беларуси Иван Носкевич.

Участникам и организаторам массовых беспорядков грозит до 8 (за массовые беспорядки) и 15 (по статье о насилии в отношении милиции) лет лишения свободы, заявил он.

Напомним, в ночь с 9 на 10 августа в Минске и других городах Беларуси продолжались столкновения полиции с протестующими, несогласными с итогами выборов президента республики: по данным ЦИК, с 80% голосов побеждает Александр Лукашенко. При этом, по данным экзитполов штаба его основного оппонента Светланы Тихановской, а также судя по протоколам УИКов, лидирует Тихановская. Тысячи людей вышли на улицы, ОМОН открыл по ним огонь резиновыми пулями и забросал светошумовыми гранатами.