В Беларуси после «победы» Лукашенко на выборах начались массовые протесты, задержано более сотни протестующих

Центризбирком Беларуси объявил о победе действующего президента Александра Лукашенко во всех районах, которые уже отчитались о подсчёте голосов, пишет РИА Новости. Конкретных результатов ЦИК не назвал.

По данным официальных экзитполов, Лукашенко набирает 79,7% голосов, Тихановская — 7,8%. В штабе Светланы Тихановской, в свою очередь, сообщили, что она победила на 20 участках в Минске и Минском районе из числа тех, которые уже подсчитали голоса.

«На отдельных участках перевес над Александром Лукашенко составляет 5-6 раз», — заявили в штабе.

Кроме того, огромное количество белорусов, находящихся за рубежом и желающих проголосовать, попыталось это сделать в посольствах республики. В частности, в Москве на избирательный участок проголосовать пришли несколько тысяч человек, некоторым пришлось стоять в очереди по 7-8 часов. В 20:00 посольство закрылось, а на улице остались, по подсчётам наблюдателей, более 3 тысяч человек, которые так и не успели проголосовать. Они показывали свои паспорта, чтобы показать, что они не «купленные» и не «провокаторы», а обычные люди, которые хотят отдать свой голос. Какое-то время люди стояли на улице перед посольством, скандируя: «Мы хотим отдать голос», «Лукашенко, уходи», «Беларусь» и «Перемен». Затем от посольства их оттеснила полиция. Никто не был задержан.

После 20:00 белорусская полиция начала задерживать находящихся у избирательных участков людей, ожидающих объявления результатов выборов, — как в Минске, так и в других городах Беларуси. Позже силовики начали задержания протестующих, пришедших на акцию в центре Минска, — на проспекте Победителей около стелы «Минск — город-герой», где, по разным данным, собралось от 2 до 5 тысяч человек. Задержания перешли в стычки и столкновения, полиция начала применять водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули, в городе отключили интернет и сайты крупнейших СМИ, а также начали глушить сотовую связь. Позже возле стелы автозак въехал в толпу протестующих, пытавшихся перекрыть дорогу, как минимум один человек был сбит.

Протестующие начали строить баррикады, а сотрудники правоохранительных органов — перекрывать основные магистрали. В нескольких других городах — в частности, в Кобрине и Бобруйске — сотрудники ОМОНа сняли шлемы, опустили щиты и не стали разгонять протестующих. В то же время сообщается о жёстких разгонах в Гомеле и Бресте, где, по предварительной информации, милиция применила слезоточивый газ.

За всё время президентской кампании, которая началась в мае, по данным правозащитного движения «Весна», по политическим причинам было произведено более 1500 задержаний.