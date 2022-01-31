Цифровой бизнес-инкубатор, ипотека для предпринимателей и социальные проекты. Руководитель центра «Мой бизнес» Нижнего Тагила Сергей Федореев рассказал о новых направлениях работы СОФПП 

После крайне сложного пандемийного 2020 года в 2021-м бизнес Нижнего Тагила вздохнул хоть и не полной грудью, но всё равно свободнее. За минувший год тагильские предприниматели взяли на развитие бизнеса 257 млн рублей, в городе открылись новые компании, в том числе и по франшизам. Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле и представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев в интервью редактору АН «Между строк» Екатерине Барановой рассказал о рекордах фонда поддержки предпринимательства за минувший год, новых мерах поддержки для бизнеса и перспективах развития рынка коллективных инвестиций.

— Сергей Александрович, каким был прошедший 2021 год для тагильских предпринимателей, на ваш взгляд?

— Я думаю, этот год был годом принятия и восстановления. Все вводимые ограничительные меры уже воспринимались гораздо проще. Предприниматели понимали, что со всем этим делать. Если в 2020 году возникали панические настроения, то в 2021-м такого не было. Даже займы предприниматели брали на пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, а в сложный 2020-й — в основном на выплату заработной платы и оплату арендных платежей.

— О какой сумме займов идёт речь?

— В прошлом году мы обновили собственный рекорд — выдали 157 микрозаймов на общую сумму 257 млн рублей. В 2020 году было 183 займа на 242 млн рублей. Это лучшие показатели среди всех управленческих округов.

— Предприниматели могут получить в фонде целый комплекс услуг, а на какую поддержку могут рассчитывать самозанятые? И как вообще обстоят дела с этой категорией людей, становится ли их больше в нашем городе?

— В Нижнем Тагиле в 2021 году самозанятых стало на 4700 человек больше. Вскрывается целый пласт людей, которые раньше работали в серой зоне, а сейчас зарегистрировались в качестве самозанятых. Есть и те, кто видит простоту этого режима и использует его, чтобы вести своё дело или сделать первые шаги в бизнесе.

В минувшем году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о том, что самозанятым будут предоставляться те же инструменты поддержки, что и индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. В 2021 году мы выдали самозанятым Нижнего Тагила 7 льготных микрозаймов на сумму 3,5 млн рублей. Да, это немного, но это начало программы. Кроме того, в том году фонд договорился с ФНС России о том, чтобы в приложении «Мой налог» для самозанятых появилась информация о льготных микрозаймах. Поэтому мы можем говорить об информационном охвате в 100 процентов.

— Какие ещё интересные инструменты поддержки для бизнеса появились в прошлом году?

— Например, к нам в город зашёл проект Business-data. Партнёр фонда Сбер проанализировал платёжные транзакции на территории муниципального образования и выдал рекомендации о том, в каком районе города какие товары и услуги востребованы. Проект Business-data Агентство стратегических инициатив признало лучшей региональной практикой в стране.

Сегодня наши предприниматели могут выбрать франшизу, получить заём на её приобретение, чтобы в местах локальных дефицитов какой-то услуги запустить свой бизнес. Обдуманно и обоснованно. У этого проекта есть и обратная сторона — тагильские предприниматели узнали о том, что их бизнес можно упаковать во франшизу и продавать в другие территории.

В рамках комплексной услуги «Масштабирование» областной фонд предоставляет набор инструментов для тех, кто хочет открыть бизнес по франшизе, и для тех, кто хочет упаковать свой бизнес во франшизу и продавать её. С 2018 года фонд упаковал 24 уральских бизнеса во франшизу. Данная услуга является практически уникальной среди российских институтов господдержки бизнеса.

Также в 2021 году появилась новая программа «Социальный контракт», которая реализуется совместно Министерством соцполитики и СОФПП. В рамках этой программы заявитель с невысокими доходами, но желающий улучшить своё благосостояние, может получить субсидию на запуск своего дела до 250 тысяч рублей. Эти невозвратные деньги. Поддержку могут получить предприниматели и самозанятые. Это хорошая возможность для старта бизнеса, предоставляющего услуги. Фонд помогает получить знания в сфере основ предпринимательской деятельности и составить бизнес-план. В 2021 году по этой программе было запущено более 50 проектов.

— Я так понимаю, что по этой программе можно открыть и так называемый социальный бизнес?

— В том числе да. Сегодня большое внимание региональных и федеральных институтов развития уделяется социальному предпринимательству. Почему? Всё очень просто — именно социальные предприниматели формируют то, что называется городской средой: досуг, образование, услуги. В этом году мы занимались поиском таких предпринимателей и помогали им попасть в реестр социальных предпринимателей. Этот статус даёт возможность участвовать в грантовых конкурсах. В Нижнем Тагиле две компании, оказывающие образовательные услуги, с нашей помощью получили гранты. В 2022 году мы продолжим принимать заявки на признание социальным предприятием.

— Говоря об итогах 2021 года, невозможно не упомянуть о большой работе по разработке бренда города, которую центр «Мой бизнес» вёл совместно с дизайнерами и художниками. Продолжится ли эта работа в 2022 году?

— В 2021 году в регионе запустился проект по созданию креативных кластеров. Он начинался с двух точек притяжения — Черноисточинска и Сысерти, а к концу года стало понятно, что это будет целая сеть кластеров с центром в Екатеринбурге. Поддерживая это креативное движение в регионе, мы, центр «Мой бизнес», проводили мероприятия, направленные на изменение городской среды, формирование образа Нижнего Тагила и разработку его айдентики. У нас прошли хакатон по сувенирной продукции, форум «Живые проекты», на котором бизнес и дизайнеры вместе создавали фирменный стиль и продукцию, отражающие идентичность Нижнего Тагила. Мы на этом не остановимся, будем и в этом году работать в данном направлении. Креативные индустрии — это история, которая очень активно развивается во всём мире. Это IT-сфера, дизайн, архитектура, искусство, музыка — всё, что связано с интеллектуальной и творческой деятельностью. Такие предприниматели сейчас очень востребованы, и мы стараемся привлечь их, дать им ресурс, площадку, где они смогут коллаборироваться, эффективнее развиваться и приумножать свои доходы.

— Что нового готовит СОФПП в 2022 году?

— Фонд задумался над тем, каким должно быть бизнес-инкубирование в наше время. Дело в том, что, когда бизнес-инкубаторы запускались в Свердловской области, был дефицит площадей, начинающим предпринимателям не хватало сервисов по оказанию консультационной поддержки, ведению бухгалтерского учёта, юридического сопровождения. Потом появлялись бизнес-инкубаторы, где можно было снять уголок со своим столом, компьютером, интернетом и этими сервисами.

В 2021 году предприниматели недорогим площадям бизнес-инкубаторов предпочитают дорогие площади в крутых бизнес-центрах. Они могут работать откуда угодно — из дома, из кафе, из другой страны. Услуга стала менее востребована, и мы поняли, что её нужно перезагружать. Мы решили запустить в масштабах региона проект цифрового бизнес-инкубирования, когда в одном месте предприниматель, только открывший бизнес, может бесплатно получать полный набор услуг: это и CRM-система для управления бизнес-процессами, и IP-телефония, и бухгалтерское сопровождение, и сдача отчётности, и консультации от областного фонда. Мы снимем всю головную боль для того, чтобы предприниматель занимался именно бизнесом. Это будет онлайн-услуга. Мы запустим её в марте этого года.

— Какие-то интересные спикеры, новые программы обучения для бизнесменов будут?

— Все наши обучающие программы останутся, в том числе и те, что связаны с запуском своего дела. Мы и дальше будем привлекать интересных спикеров. Сейчас всё больше развивается тема, связанная с инвестированием. Сегодня предприниматели выступают сразу в двух ролях — и как заёмщики, и как инвесторы. И вот эту историю мы, конечно же, будем развивать, давать рекомендации.

— К слову об инвестициях. Расскажите, много ли сегодня проектов представлено на инвестиционной платформе «ВДело»?

— Сегодня на платформе работают 1600 инвесторов и около 400 заёмщиков. По итогам года мы третья платформа в стране. Это бомбический результат, мы им очень сильно гордимся. Ещё мы попали в акселератор фонда развития интернет-инициатив, специалисты которого очень высоко оценили наш проект за его технологичность и уникальность модели. Сейчас эксперты лучшего акселератора в стране и даже в Европе будут помогать нам улучшать нашу платформу.

В прошлом году на платформе была внедрена система быстрых платежей, мы интегрированы в «Госуслуги», и это регулятору очень нравится. Поэтому Центробанк к нам обращается и просит разработать методические рекомендации для всех участников рынка. Для ЦБ наша деятельность очень интересна, нас регулярно приглашают на мероприятия, чтобы мы рассказывали о том, как работает рынок коллективных инвестиций.

— Сегодня это очень перспективная история…

— Да, ведь по факту коллективные инвестиции — это история про безопасность страны. К примеру, во время кризиса ликвидности в Америке 2008 года предприниматели не могли кредитоваться. Только рынок частных инвестиций помог выжить бизнесу и очень быстро восстановиться экономике. В странах с развитым рынком коллективных инвестиций его доля составляет 10 процентов от объёма банковских кредитов. Это очень много. У нас эта сфера только зарождается, и мы видим повышение интереса.

— В чём отличие инвестиционной платформы «ВДело» от других площадок?

— На нашей площадке сосредоточены все возможности по получению выгоды от инвестиций. Если на фондовом рынке большая конкуренция, много инвесторов, то на рынке коллективных инвестиций есть время подумать, проанализировать и найти проект с очень интересной доходностью в несколько десятков процентов годовых. И такие проекты есть на нашей платформе. Ещё одно преимущество — сроки работы. Я вижу проект, мне очень быстро нужны деньги, и я понимаю, что в банке я их так быстро, как на платформе, не привлеку. У нас самая низкая дефектность по проектам на рынке, и это тоже наше ключевое преимущество.

— Ждут ли платформу какие-то изменения в этом году?

— Да, однозначно. Будут появляться новые продукты, такие как краудфакторинг, краудлизинг и даже краудипотека, с помощью которой предприниматели смогут выкупить коммерческую недвижимость. Будет развиваться история с цифровыми финансовыми активами — альтернативой криптоактивам. Мы технологически готовы работать в этой сфере. Что нам это даст? Инвестиции на платформе в такие необычные финансовые инструменты станут такими же простыми, как инвестиции на фондовом рынке. Можно будет мгновенно инвестировать в проекты и выходить из проектов.

Центр «Мой бизнес» работает в Нижнем Тагиле по адресу проспект Мира, 2а. Предприниматели и люди, решившие открыть свой бизнес, могут записаться на консультацию по телефону 8 (3435) 42-18-09.