«Цифра практически мизерная»: Цуканов оценил обеспечение антитеррористической защиты школ и детсадов Урала в 1 млрд рублей

Полпред президента по Уральскому федеральному округу Николай Цуканов на заседании Совбеза в Тюмени под руководством Николая Патрушева заявил, что «регионы просто обязаны выделить в кратчайший срок» 1 млрд рублей на полное обеспечение антитеррористической защиты школ и детсадов, пишет ТАСС.

«На приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями антитеррористической защищённости дополнительно требуется немногим более 1 млрд рублей. Для регионов УрФО, за исключением Курганской области, эта цифра практически мизерная. Я думаю, что регионы просто обязаны выделить эти деньги в кратчайший срок», — подчеркнул Цуканов.

По его словам, из 10 тысяч зданий учреждений системы образования около 53% не оборудованы системами контроля управления доступом, ещё 13% объектов не оснащены «тревожными кнопками». На 581 объекте системы образования остаются неустранёнными нарушения норм пожарной безопасности.