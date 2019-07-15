«Чуть колесо не пробили»: министр экономического развития Орешкин добрался до Тольятти на Lada

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин добрался до Тольятти, где сегодня состоится форум моногородов, пишет РИА Новости. На встрече с журналистами Орешкин рассказал, что автомобиль Lada Xray, на котором он ехал, показал себя хорошо, однако дороги следует ремонтировать.

«Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили», — отметил Орешкин.

При этом министр добавил, что большая часть дорог всё же находится в хорошем состоянии, ведётся реконструкция федеральных трасс.

Ранее Орешкин объявил, что совершит поездку по маршруту Москва-Владимир-Нижний Новгород-Чебоксары-Казань-Самара-Тольятти. Основная цель — подготовить позицию министерства «для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7». Орешкин добавлял в свой Instagram фотографии из поездки: из пробок в Балашихе и Покрове, посещений Владимира, Нижнего Новгорода и Свияжска, общался с подписчиками. К слову, множество комментаторов предложило министру прокатиться и до их регионов, чтобы получить возможность рассказать о своих проблемах.