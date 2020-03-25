Чубайс призвал поддержать россиян деньгами из стабилизационного фонда

Для защиты россиян от экономических последствий эпидемии коронавируса нужно использовать средства стабилизационного фонда, заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Пришёл час, ровно сейчас эта кубышка спасёт в России десятки миллионов людей от потери работы и зарплаты», — полагает Чубайс.

Он назвал правильной идею выплат гражданам в странах, пострадавших от коронавируса (это обсуждают, например, в США), но поддержка должна быть выборочной.

«Это популярная мера. Я считаю, что в нашей стране двигаться в эту сторону правильно, но всё-таки нужен выборочный подход. Неправильно — всем! У нас есть категория, которая по-настоящему нуждается и требует поддержки», — сказал Чубайс.

О какой именно категории граждан идёт речь — Чубайс не уточнил.

В России к 24 марта коронавирус обнаружили у 495 человек в 53 регионах. Больше всего заболевших в Москве (290 случаев), Московской области (35 случаев) и Санкт-Петербурге (21 случай). По всему миру число случаев заболевания превысило 400 тысяч, ВОЗ предупредила об ускорении пандемии коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».