Чубайс назвал проблемой дешевизну электроэнергии в России

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума заявил, что цены на электроэнергию в России сейчас примерно в два раза ниже, чем в среднем в мире, что приводит к неэффективному расходованию энергии, пишет РБК.

«Так получилось по двум причинам. Одна причина — девальвации рубля. Вторая — антинародная реформа электроэнергетики, создание рынка в электроэнергетике, конкуренция на оптовом рынке. В результате мы оказываемся в ситуации фундаментального правила: если дешёвое — экономить незачем», — сказал глава «Роснано».

Переломить этот тренд «воспитательными мерами» невозможно, уверен Чубайс.

«Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности», — подчеркнул он.

По его словам, дальнейшее снижение цены на электроэнергию будет вести к отрицательному результату — росту её неэффективного расходования.

«Следует ли из этого, что нам необходимо повысить цену? К ответу на этот вопрос необходимо подойти взвешенно. Россия — страна бедная. Значительная часть населения в стране живёт бедно либо очень бедно... С плеча решить задачу повышения цены — неправильно», — подчеркнул он.

По мнению Чубайса, выходом из этой ситуации могло бы стать решение, при котором расходы были бы переложены на более состоятельную часть общества.

«Богатые платят больше, бедные платят на том же уровне. Это сердцевина стратегии, которая была очевидна ещё десять лет назад. Кажется, сейчас ситуация сдвинулась с мёртвой точки», — отметил Чубайс.

Он заявил, что эта мера покажется болезненной тем, кому придётся платить больше, — «богатым», — и подчеркнул, что иного выхода нет.

По оценке агентства РИА-Рейтинг, Россия находится на третьем месте по дешевизне электроэнергии в Европе (3,2 рубля за кВт⋅ч). Все верхние строчки рейтинга стран по дешевизне электричества занимают постсоветские страны: первое место с самым дешёвым электричеством в Европе занимает Украина (2,2 рубля за кВт⋅ч), вслед за ней идёт Казахстан.