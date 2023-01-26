«Чтобы не хотелось уезжать». В креативном кластере SAMORO.doc состоится круглый стол «О каком Нижнем Тагиле я мечтаю»

29 января в креативном кластере SAMORO.doc состоится круглый стол «О каком Нижнем Тагиле я мечтаю» (16+). На мероприятии обсудят вопросы: «Почему я живу в Нижнем Тагиле?», «Что из существующей инфраструктуры города мне нравится больше всего?», «Как можно улучшить или преобразовать общественные и культурные места города?», «О каком будущем города я мечтаю?», «Как я вижу своё участие в улучшении города?».

«На площадке SAMORO.doc такой круглый стол будет проходить впервые. Я думаю, что мы сможем услышать хотелки друг друга и это поможет сделать первые шаги, сформировать видение о лучшем городе. Это история про креатив, про полёт фантазии, про то, каким вы видите город, чтобы не хотелось уезжать из него. Благодаря этому мероприятию активные, неравнодушные горожане, которые двигают жизнь в нашем городе, смогут услышать друг друга, вместе пофантазировать, помечтать, а дальше подумать, что из этого можно сделать в реальности», — рассказала АН «Между строк» руководитель креативного кластера SAMORO.doc Екатерина Третьякова.

Модератором круглого стола станет Евгений Комухин (художник, галерист, активист). Спикерами будут участники проекта «Точка опоры» и лектория «Как сделать место, в котором живу, центром мира», активные горожане, представители сообществ: Дмитрий Винокуров, Алиса Горшенина (художница), Екатерина Третьякова, Тимур Солодов (экологический бизнес-проект «Олива плантс»), Елизавета Нетименко (глэмпинг «Ёква»).

Начало мероприятия в 18:00, организаторы приглашают принять участие всех желающих.