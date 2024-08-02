«Что в дальнейшем будет с нашими вещами и недвижимостью, мы пока не знаем». В Нижнем Тагиле жители частично обрушенного дома на Сибирской, 81 переживают за своё имущество

В Нижнем Тагиле жители не пострадавших от взрыва подъездов дома на Сибирской, 81 переживают за своё имущество. В целях безопасности полиция не пускает собственников в их квартиры.

«Ночь прошла очень тревожно! В основном у нас никто физически не пострадал. Имущество тоже целое, но что в дальнейшем будет с нашими вещами и недвижимостью, мы пока не знаем», — рассказал АН «Между строк» житель третьего подъезда дома на Сибирской, 81 Евгений Жиганов.

По его словам, в прокуратуре ему не очень понятно объяснили, что сейчас делать жильцам, у которых квартиры не пострадали от взрыва. И поэтому есть тревога и неопределённость, люди не до конца понимают, как быть дальше.

После ЧП семья Жигановых сначала отправилась ночевать к родственникам и только с утра решила заехать в гостиницу «Спортивная-1».

«Вчера мы про гостиницу не подумали, поэтому напросились к родственникам. Приехали сюда с утра, и нам показали наш номер, где мы будем теперь жить. Условия достаточно хорошие», — делится пострадавший.

Жена Евгения отметила, что волонтёры не отходили от них после случившегося ЧП, помогали и отвечали на все вопросы.