«Что на этот раз гаишники придумают?» В Нижнем Тагиле на аварийном перекрёстке, где ввели четырёхфазный режим работы светофоров, продолжают биться автомобили

Вечером 13 октября на пересечении Уральского проспекта и улицы Дружинина произошло очередное ДТП. По словам очевидцев, одна легковушка резко затормозила перед пешеходным переходом, а вторая, не выдержав дистанцию, врезалась ей в заднюю часть. О пострадавших не сообщается.

«На чудесном перекрёстке Уральского проспекта с улицей Дружинина, несмотря на четырёхфазную работу светофора, которую настроили специально для снижения аварийности, столкнулись две машины. Вся Гальянка страдает из-за перенастройки светофоров “для снижения аварийности”, а тут опять ДТП. Что на этот раз гаишники придумают?» — жалуется жительница ГГМ.

Напомним, режим работы светофора на перекрёстке Уральского проспекта и улицы Дружинина изменился с 25 августа.