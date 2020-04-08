Число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 1175 человек. Всего в России 8672 заражённых

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1175 и сейчас составляет 8672 человека в 81 регионе страны, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 8672 (+15,7%) случая коронавирусной инфекции в 81 регионе. За сутки выписаны с выздоровлением 86 человек. Выздоровевших за весь период — 580. За сутки умерли пять пациентов. За весь период по России — 63», — говорится в сообщении штаба.

Новые случаи выявлены в 56 регионах — в частности, 660 случаев отмечены в Москве, 95 — в Московской области, 34 — в Санкт-Петербурге, 32 — в Ленинградской области, 27 — в Марий Эл, 25 — в Мурманской области.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что до пика заболеваемости коронавирусом в России осталось 10–14 дней. Спад заболеваемости, по её словам, может начаться в июне.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».