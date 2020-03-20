Число заражённых коронавирусом в России выросло до 253

За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России выросло до 253. Таким образом, было выявлено 54 новых случая заболевания.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб, новые случаи инфицирования были зарегистрированы в девяти регионах РФ, при этом издание уточняет, что 33 вновь заболевших человека находятся в Москве. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в Свердловской области не было выявлено новых случаев заболевания. На сегодняшний день коронавирус подтверждён у шести жителей региона.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».