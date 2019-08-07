Число преступлений в Росгвардии за 2018 год выросло на 277%

В 2018 году по сравнению с 2017-м выросло число преступлений почти во всех силовых структурах, со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры РФ пишут «Новые Известия».

По информации издания, в 2018 году количество предварительно расследованных преступлений, совершённых силовиками, по сравнению с предыдущим годом снизилось с 12 тысяч до 7 тысяч.

Сотрудники органов внутренних дел за 2018 год совершили больше всего преступлений — 3819, сотрудники службы исполнения наказаний — 1018 и приставы — 681. В Росгвардии расследовали 83 преступления, но это на 277% выше, чем годом ранее.