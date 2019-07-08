Число погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 23 человек

Количество погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 23 человек, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС пишет «Интерфакс».

Судьба ещё восьми человек остаётся неизвестной. 7 июля было объявлено, что сотрудники полиции нашли 30 человек, которых считали без вести пропавшими в зоне паводка.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня из-за паводков, оно привело к затоплению пяти районов, более 3,5 тысячи домов оказались разрушены. Около 340 человек находятся в больницах. Местные власти подсчитали, что ущерб от наводнения составил 29 миллиардов рублей. Президент Владимир Путин присвоил наводнению уровень чрезвычайной ситуацией федерального характера.