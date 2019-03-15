Число погибших в результате нападения на мечети в Новой Зеландии увеличилось до 49 человек

В результате нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче погибли 49 человек, со ссылкой на источник в полиции пишет The Guardian. Ранее было известно о 40 погибших.

В полиции также заявили, что одному из задержанных после стрельбы предъявлены обвинения в убийстве. Всего задержаны четыре человека.

Стрельба в двух мечетях в Крайстчерче произошла днём 15 марта. По данным СМИ, одного из нападавших зовут Брентон Таррант, он житель Австралии. Перед стрельбой он опубликовал 74-страничный манифест, в котором написал о ненависти к мигрантам. Нападение он транслировал в прямом эфире в интернете.