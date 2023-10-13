Чиновничий парадокс. Житель посёлка Молодёжный 10 лет пытается добиться от властей организации автобусного маршрута до Нижнего Тагила

В АН «Между строк» обратился житель посёлка Молодёжный Владимир Чукавин. Он рассказал, что уже 11-й год пытается добиться от властей организации автобусного маршрута из Нижнего Тагила до посёлка, но пока безрезультатно.

В конце августа текущего года он обратился в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, но там отказали в создании маршрута. Одной из причин стало то, что автомобильная дорога между селом Покровское и посёлком Молодёжный, а также улицы в Молодёжном не соответствуют требованиям законодательства РФ по обеспечению безопасности дорожного движения и осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом.

Однако, по его словам, в то же самое время на протяжении всего учебного года в посёлок Молодёжный по этой же дороге приезжает школьный автобус, чтобы отвозить детей в покровскую школу.

«Следуя логике чиновников, получается парадокс, а именно: в сложившейся обстановке не обеспечивается необходимая и достаточная безопасность детей, на что чиновники прямо указывают в своём письме. Я готов поднять этот вопрос на любом уровне, но при этом опасаюсь того, что чиновники тупо запретят школьный автобус, а весь родительский гнев и недовольство общественности, которые могут быть вызваны отменой школьного автобуса, автоматически сместятся в мою сторону как организатора процесса. Но другого выхода я не вижу», — рассказал АН «Между строк» Владимир Чукавин.

Как сообщили АН «Между строк» в Управлении автомобильных дорог Свердловской области, ведомство не располагает достаточной информацией о потребности местных жителей в установлении межмуниципального маршрута, в том числе соответствующими обращениями граждан, организаций, социологическими опросами.

«Нет информации, подтверждающей наличие устойчивого спроса, необходимого для организации регулярных перевозок по межмуниципальному маршруту посёлок Молодежный — Нижний Тагил. Для организации нового регулярного автобусного маршрута или изменения уже действующего необходимо, чтобы администрация муниципалитета или жители обратились в Управление автомобильных дорог Свердловской области», — сообщили АН «Между строк» в ведомстве.

Видимо, одного обращения Чукавина недостаточно. Решение примет специальная комиссия Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, где специалисты рассматривают инициативы жителей или администраций муниципалитетов. Дорога от села Покровское до посёлка Молодёжный является муниципальной.

«Что касается перевозок обучающихся в образовательные организации, по информации управления образования администрации Горноуральского городского округа, в ходе подготовки к началу 2023/2024 учебного года проведено комиссионное обследование всех маршрутов движения школьных автобусов, в том числе по маршруту МАОУ СОШ № 10 село Покровское — посёлок Молодёжный — МАОУ СОШ № 10 село Покровское. По результатам обследования получено заключение Госавтоинспекции о возможности эксплуатации школьного маршрута после устранения выявленных недостатков. Недостатки устранены, информация об их устранении направлена в адрес Госавтоинспекции», — сообщили АН «Между строк» в департаменте информационной политики Свердловской области.