Чиновница из Владимира заявила, что питанием детей в школах должны заниматься родители (ВИДЕО)

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева назвала организацию питания учеников в школах «ответственностью родителей», пишет местное агентство «ПроВладимир».

Отвечая на вопрос об отмене бесплатных завтраков для некоторых групп учеников младших классов, чиновница отметила, что, согласно закону «Об образовании», учебные заведения должны предоставить кухонное оборудование, место для приготовления пищи, организовать условия для приёма пищи, нанять поваров.

«А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее — вот это уже вопрос родителей», — сказала она.

По её словам, у граждан сложилось ошибочное мнение, что данная обязанность закреплена за муниципалитетом или государством.

«Повторюсь: это не обязанность субъекта. Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы выделять средства на питание детей», — заявила Беляева.

Чиновница подчеркнула, что на муниципальном уровне появились новые задачи, например обеспечение безопасности в школах, в связи с чем «приходится выбирать».

«И в ситуации дотационности отдельных муниципальных образований они принимают такие непопулярные решения, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы детей, особенно из малообеспеченных семей, из трудных семей, всё-таки поддерживали», — добавила Беляева.

Согласно статье 37 закона «Об образовании в РФ», «организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность» за счёт бюджета.

Ранее депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила отменить бесплатное питание для учащихся начальных классов. По её мнению, субсидии из бюджета должны быть адресными и бесплатные обеды могут предоставляться только отдельным категориям.