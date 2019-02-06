В гордуме Екатеринбурга предложили отменить бесплатное питание в младшей школе

Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина на заседании комиссии по образованию предложила коллегам подумать над отказом от субсидирования питания для учащихся 1–4-х классов, оставив лишь адресную помощь, пишет Znak.com.

Она отметила, что из бюджета Свердловской области на эти цели выделяется порядка миллиарда рублей субсидии.

«У нас с 1-го по 4-й класс дети питаются бесплатно. Миллиард рублей денег — это строительство целой школы. Я попросила аналитический отдел узнать, как это сделано в других областях: в Волгограде на 1 рубль субсидируется питание, в Оренбурге — 5 рублей. Больше субсидий нет, только адресная помощь. Детей-инвалидов кормят два раза в день, детей из многодетных семей — два раза в день, а чтобы весь класс кормить — такого нигде нет. Я считаю, пусть родители платят! Помощь надо оказывать только адресно», — заявила Дерягина.

Свою позицию она объяснила тем, что сейчас очень много еды уходит в отходы, так как дети, за которых уже заплачено, не берут еду из столовой, вместо этого принося контейнеры из дома.

Представители городской администрации выступили против этой инициативы.

«За последний десяток лет Екатеринбург шагнул семимильно вперёд в сфере школьного питания. То, что сейчас создано, никакие контейнеры разрушить не должны. У нас в некоторых семьях дети впервые знакомятся со здоровым питанием в школе. Поэтому я прошу это не трогать, по крайней мере до 4-го класса», — прокомментировал предложение вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов.

Охват организованным горячим питанием в школах Екатеринбурга составляет 91,6%. В 1–4-х классах он составляет 100% (69,4 тысячи школьников), в 5–9-х классах — 85,8%, в 10–11-х классах — 77,6%.