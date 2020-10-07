Чиновница из Великих Лук объяснила госпитализацию 13 детей со школьной линейки торжественностью момента

Чиновница из Великих Лук, где 5 октября со школьной линейки были госпитализированы 13 детей, объяснила причину массового недомогания школьников. Начальник управления образования городской администрации Татьяна Лозницкая считает, что произошедшее можно объяснить торжественностью момента.

«Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. <…> При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно. В свою очередь, и педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, если замечали хотя бы что-то, какую-то неуверенность, подходили с вопросами “Тебе не плохо?”, а после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своем самочувствии. И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние — не от торжественности момента, а от плохого самочувствия. Считаю, что все эти факторы могли повлиять», — цитирует «Медуза» заявление Лозницкой, опубликованное на сайте мэрии Великих Лук.

Напомним, 5 октября стало известно, что во время торжественной линейки в великолукской школе № 7 потеряли сознание 13 детей разного возраста. Всех пострадавших оперативно госпитализировали в городскую больницу, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести, сообщили в областной администрации. Позже власти города уточнили, что потеряли сознание только трое школьников, остальные жаловались на плохое самочувствие — головокружение, слабость, озноб и тошноту.На сайте администрации Псковской области сообщается, что торжественная линейка была посвящена присвоению учебному заведению имени выпускника Антона Злобина, погибшего в 1995 году при выполнении воинского долга на таджикско-афганской границе.

Директор школы заявила, что причиной ЧП мог стать тепловой удар или «эмоциональный фон». В анализах детей не нашли следов наркотиков, а в школе не обнаружили превышения вредных веществ в пробах воды и воздуха. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.