На школьной линейке в Великих Луках 13 детей потеряли сознание

В Псковской области 13 школьников разного возраста потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в городе Великие Луки, пишет ТАСС.

На сайте администрации Псковской области сообщается, что торжественная линейка в школе № 7 в Великих Луках была посвящена присвоению учебному заведению имени выпускника Антона Злобина, погибшего в 1995 году при выполнении воинского долга на таджикско-афганской границе.

Всех пострадавших оперативно госпитализировали в городскую больницу, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести, сообщили в областной администрации. Позже власти города уточнили, что потеряли сознание только трое школьников, остальные жаловались на плохое самочувствие.

«Все необходимые меры оперативно предприняты… Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего. Вопрос взят на личный контроль!» — написал в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Проверку после инцидента начала областная прокуратура. Её сотрудники выяснят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку действиям работников школы.

Один из жителей Великих Лук предположил, что в в водопроводной воде превышено содержание хлора. Его ребёнку стало плохо вечером 4 октября после принятия ванны, пишет «Псковская губерния».