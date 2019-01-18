Четырёхлетнего мальчика незаконно вывезли из Свердловской области в Белоруссию

Уральские судебные приставы нашли ребёнка, которого незаконно вывезли из Свердловской области в Белоруссию, сообщает пресс-служба региональной УФССП.

Отмечается, что судебным приставам поступил документ, в соответствии с которым они должны были забрать ребёнка у матери и передать отцу. Однако гражданка делала всё для сокрытия сына, даже вывезла его из страны. В результате, чтобы узнать местонахождение ребёнка, судебным приставом межрайонного отдела было заведено дело по розыску ребёнка. Выяснилось, что мальчик живёт у бабушки в Белоруссии.

Информация о нахождении ребёнка была передана отцу, в ближайшее время мужчина обратится в суд с ходатайством о возможности действия решения российского суда на территории другого государства и отправится в Беларусь для встречи с сыном.