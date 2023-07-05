Четыре сотрудника Нижнетагильского почтамта удостоены почётных грамот губернатора региона

Четырём сотрудникам Нижнетагильского почтамта в честь профессионального праздника вручат грамоты губернатора Свердловской области. Награждение состоится в это воскресенье, 9 июля, по случаю Дня российской почты. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе «Почты России», почётных грамот удостоены начальника городского отделения на улице Шмидта, 22, Фидания Галимова, начальник отделения в селе Николо-Павловское Ольга Тараканова, начальник отделения в Верхней Салде Наталия Черкасова и почтальон нижнетагильского отделения на улице Окунева, 9, Лада Рубцова.

Всего 265 сотрудников почты в регионе получат ведомственные и корпоративные награды, в том числе 18 человек поощрят почётными грамотами и благодарностями губернатора области, ещё 30 получат грамоты и благодарности федерального и регионального министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Среди награждаемых — представители самых разных почтовых профессий из всех почтамтов региона.

Сегодня коллектив управления федеральной почтовой связи Свердловской области насчитывает свыше 7,5 тысяч работников, из них более 2400 почтальонов и 1 тысяча операторов. Почтовые услуги неизменно пользуются спросом у жителей региона. За 2022 год сотрудники почты отправили и вручили 75 млн простой и заказной корреспонденции, доставили 3 млн внутренних посылок и 3,6 млн международных отправлений.