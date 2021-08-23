Четыре команды из Нижнего Тагила прошли в финал цифрового хакатона для IT-специалистов 

Четыре команды из Нижнего Тагила отправятся в финал всероссийского цифрового хакатона для программистов и разработчиков «Цифровой прорыв». Первой площадкой для хакатона в Нижнем Тагиле, который прошёл с 20 по 22 августа, стал центр «Мой бизнес». Авторы лучших проектов получили денежные призы и возможность принять участие в федеральном финале конкурса.

«Хакатон — это соревнование для программистов, где они за 48 часов придумывают и воплощают программный работоспособный продукт. Участники смогут выбрать один из восьми кейсов от крупнейших компаний страны ("Росатом", "Ростелеком", Gallery) по направлениям Digital, цифровизация, AI, геймификация, Big data. Хакатон — это отличная возможность заявить о себе талантливым программистам из удалённых территорий», — рассказали организаторы.

На разработку программных продуктов по заданию партнёров хакатона командам давалось два дня. За это время команда CyberBobs из Нижнего Тагила разработала для компании «Ростелеком» простую версию графического редактора и заняла третье место по стране. Над проектом работали Дмитрий Пепелышев, Александра Широкова, Екатерина Кулагина, Александр Нестеров и Виктория Юнусова. За свою разработку команда получит денежный приз в размере 100 000 рублей.

Всего от Нижнего Тагила на конкурс зарегистрировалось 15 участников. Все команды работали непосредственно в центре «Мой бизнес».

«В таком формате хакатон проходит первый раз. Замечательно, что в этом году есть площадка, на которой можно собраться офлайн, чтобы программисты познакомились и взаимодействовали между собой вживую. Но в онлайн-участии есть свои плюсы, так как собираются команды, где участники могут быть из разных городов», — рассказал амбассадор проекта в Нижнем Тагиле Иван Обухов.

В команде разработчиков трудятся не только программисты и айтишники, но и дизайнеры и продукт-менеджеры. Среди всех регионов, принимавших участие в IT-хакатоне, Свердловская область заняла седьмое место по числу победителей.

Этой зимой станет известно, какие разработанные программы будут внедрять крупнейшие компании страны. А в декабре состоится финал, призовой фонд которого составит 4,5 млн рублей.

«В центре “Мой бизнес” также идут в ногу с цифровыми технологиями. Мы развиваем свои IT-проекты, ярким примером является инвестиционная платформа “Вдело”, которая была разработана при поддержке областного Фонда поддержки предпринимательства. Поэтому где, как не на нашей площадке, проводить такой хакатон в сфере IT-технологий», — говорят в центре «Мой бизнес».

Ближайший хакатон на тему финансов, банкинга и страхования пройдёт с 3 по 5 сентября. Следующей темой станет «Общество, качество жизни и социальная поддержка» с 24 по 26 сентября. С 22 по 24 октября стартанёт хакатон на тему транспорта и логистики. Последний конкурс пройдёт с 12 по 14 ноября. Он будет посвящён сельскому хозяйству и развитию окружающей среды.

«Цифровой прорыв» в 2019 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой хатакатон в мире. Тогда в Казани в нём принимали участие более 2500 программистов. Принять участие в хакатоне могут граждане РФ от 18 лет. Самым старшим участником хакатона был программист в возрасте 60 лет.