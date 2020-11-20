Чемпион по скандинавской ходьбе дошёл пешком из Екатеринбурга до Нижнего Тагила

Накануне в Нижний Тагил прибыл вице-президент Всероссийской федерации северной ходьбы Эдуард Цвигун. Наш город стал одной из точек маршрута всероссийского спортивно-туристического проекта «Я иду, открываю Россию». За 20 дней спортсмен и другие участники марафона преодолеют пешком тысячу километров по городам и сёлам Свердловской области с финальной точкой в Верхотурье.

Сегодня седьмой день экспедиции. Эдуард Цвигун и его команда вчера побывали в посёлке Черноисточинск. Там они посетили «АртРезиденцию» и музей наличников, сделали много красивых фотографий на фоне работ участников «Демидов-феста», который прошёл 26 сентября. Затем чемпион по северной ходьбе преодолел сложную холмистую трассу и заночевал в Нижнем Тагиле.

Ходить по Свердловской области команда проекта будет до 5 декабря. Впереди — Нижняя Тура, Верхотурье, Алапаевск, Богданович, Каменск-Уральский и Арамиль. Присоединиться к группе может любой желающий, для этого нужно иметь палки для скандинавской ходьбы и зарегистрироваться на сайте.

Эдуард станет первопроходцем нового туристического маршрута по Среднему Уралу. Как пишет ТАСС, Свердловская область стала вторым регионом, где реализуется проект. В следующем году такие же пешие марафоны пройдут в Тюменской, Курганской и Челябинской областях.