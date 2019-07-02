Чехия отменила ограничения на полёты российских авиакомпаний

Власти Чехии разрешили возобновить полеты российских авиакомпаний в страну до 7 июля, сообщило министерство транспорта республики.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полёты. Позже появилась информация о восстановлении авиасообщения с Прагой «Уральских авиалиний».

Знакомый в ситуацией источник рассказал РИА Новости, что это связано с тем, что Москва не разрешила Czech Airlines выполнять маршруты Прага — Сеул по транссибирским трассам.

В российском Минтрансе заявили, что это нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами, и пообещали решить вопрос «в самые сжатые сроки».