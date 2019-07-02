«Уральские линии» возобновили полёты в Прагу из Екатеринбурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила полёты из Екатеринбурга в Прагу, которые были приостановлены после решения авиационных властей Чехии об аннулировании разрешения на полеты в страну, сообщил ТАСС генеральный директор компании Сергей Скуратов.

Запрет на полёты был наложен также на «Аэрофлот» и «Победу».

«Нам разрешили полёты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу»,— заявил Скуратов.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник пишет, что Чехия ограничила полёты российских авиакомпаний в Прагу из-за неприемлемых для неё условий транссибирских маршрутов, которые Москва ранее согласовала для чешский авиалиний.

Ранее в связи с решением властей Чехии рейсы по маршруту Москва—Прага—Москва «Аэрофлот» был вынужден отменить рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.

«Уральские авиалинии» также приостановили полёты из Москвы в Прагу. Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары.