«Уральские авиалинии» приостановили полёты в Прагу из-за решения властей Чехии

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила, что со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского, сообщается на сайте перевозчика.

Это связано с тем, что авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на полёты в Чехию.

Рейсы У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага, запланированные на 2 июля, пока задерживаются на неопределённый срок. В компании пообещали предоставить всем пассажирам необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что авиационные власти Чехии аннулировали выданные авиакомпании разрешения на выполнения рейсов из Москвы в Прагу и обратно. В результате перевозчик отменил четыре рейса 2 июля. Кроме того, Чехия аннулировала разрешения на рейсы авиакомпании «Победа» из Москвы в Карловы Вары со 2 июля.