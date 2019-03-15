Чеченский депутат от «Единой России» заявил, что не любит русских

Депутат парламента Чечни от «Единой России», бывший министр обороны Ичкерии Магомед Ханбиев в прямом эфире в Instagram заявил, что не любит русских и не говорит с ними. Видео с признанием единоросса опубликовал в Twitter оппозиционер Алексей Навальный.

«Я падишах моего народа — чеченец. Я с русскими никогда не разговариваю. Я русским никогда слово не говорю. Я никакому русскому не сдавался [во время войны в Чечне]. У меня не было разговора ни с одним русским генералом, ни с офицером. И я их не люблю даже сегодня. Я сын Ичкерии!» — утверждает Ханбиев.

"Падишах моего народа - чеченец, а я - сын Ичкерии".

Депутат "Единой России" заявил, что он не любит русских и не разговаривает с ними. pic.twitter.com/bG92PMIQRL — Alexey Navalny (@navalny) 14 марта 2019 г.

На сайте чеченского отделения «Единой России» говорится, что Магомед Ханбиев является членом фракции партии власти в парламенте Чечни, входит в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Награждён орденом Кадырова, орденом «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике».

Ранее «Русская служба ВВС» обратила внимание на видеообращение председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, в котором тот назвал чеченского блогера Тумсо Абдурахманова своим врагом и объявил ему кровную месть. Это произошло после того, как блогер записал видео для YouTube и назвал предателем народа первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в правовом поле нет понятия кровной мести.