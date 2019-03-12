Спикер парламента Чечни объявил кровную месть блогеру, назвавшему Ахмата Кадырова предателем

Живущий в Польше чеченский блогер Тумсо Абдурахманов сообщил «Русской службе BBC», что председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть из-за того, что он назвал предателем первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

«Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья — ты знаешь, кто мои братья, — официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляем тебе кровную месть. Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим. Отныне, когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ», — заявил в прямом эфире в Instagram Даудов.

Копию обращения Абдурахманов выложил в Telegram. Он заявил, что считает угрозу «реальной и опасной». Как утверждает блогер, он получил информацию о том, что чеченские власти ищут «исполнителей» на территории Европы. Абдурахманов, по его словам, намерен усилить меры безопасности на бытовом уровне.

«У меня нет какой-то стабильности в этой стране, меня могут депортировать в любой момент. Я буду более бдителен», — рассказал он.

Власти Чечни информацию об объявлении кровной мести спикером парламента пока не прокомментировали.