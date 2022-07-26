Центробанк выпустил памятную монету к 300-летию Нижнего Тагила 

25 июля 2022 года Банк России выпустил серебряную монету к 300-летию Нижнего Тагила номиналом 3 рубля. На юбилейной монете — сторожевая башня на Лисьей горе, здание Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и музея-завода истории развития техники чёрной металлургии. Юбилейная монета с главными достопримечательностями Нижнего Тагила выпущена тиражом 3 тысячи штук.

«При разработке изображения для памятной монеты в первую очередь учитывался исторический путь, пройденный городом, его важность в экономике региона и всей страны. Образы, запечатлённые на монете, хорошо известны уральцам. Высочайшее качество исполнения монеты соответствует легендарным умениям уральских мастеров. Она будет хорошим подарком к юбилею города», — рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Ранее, в 2021 году, Банк России выпустил памятную монету с изображением паровоза Черепановых, на одной стороне которой расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, на другой — паровоза Черепановых, управляемого рабочим. Тираж серебряной монеты составил 3 тысячи штук.

Также в 2023 году Банк России планирует выпустить монету серии «Города трудовой доблести».

Все памятные монеты, выпускаемые Центробанком, являются законным средством платежа и обязательны к приёму по номиналу во все виды платежей без ограничений.