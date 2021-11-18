Центробанк выпустит ещё одну памятную монету с изображением Нижнего Тагила

В 2023 году Центробанк выпустит памятную монету с изображением Нижнего Тагила. Она выйдет в рамках серии, посвящённой городам трудовой доблести, об этом рассказали в пресс-службе уральского управления ЦБ.

18 ноября ЦБ выпускает памятные монеты из новой серии «Города трудовой доблести», в том числе посвящённые Екатеринбургу. Десятирублевая монета из стали с латунным гальваническим покрытием отчеканена пятимиллионным тиражом. На ней изображён фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Монета поступит в свободный оборот на всей территории России, ей можно будет расплатиться без ограничений.

«Екатеринбургу и Свердловской области посвящены несколько монет Банка России, выпущенные в разные годы. Некоторые из них уже стали нумизматическими редкостями. Памятная монета, посвящённая столице Среднего Урала как городу трудовой доблести, рассказывает историю о трудовом подвиге уральского города в годы Великой Отечественной войны», — отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Звание «Город трудовой доблести» носит 44 российских города. Нижнему Тагилу почётное звание было присвоено в июле 2020 года за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Напомним, Банк России с 16 августа запустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля с изображением паровоза Черепановых. Монета открыла новую серию «Изобретения России».