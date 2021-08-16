Паровоз тагильских изобретателей Черепановых появился на серебряной монете Банка России

Банк России с 16 августа запустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля с изображением паровоза Черепановых. Монета откроет новую серию «Изобретения России».

«Паровоз Черепановых — первый паровоз, построенный в России. Его создали Ефим и Мирон Черепановы в 1834 году на Выйском заводе, входившем в состав Нижнетагильских заводов. Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм», — рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

Тираж серебряной монеты составит 3 тысячи штук. На одной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, на другой — паровоза Черепановых, управляемого рабочим. Здесь же размещены надписи «Паровоз Черепановых» и «1834». Сам Нижний Тагил не упомянут.

Отметим, что в августе 2020 года пресс-служба ЦБ РФ сообщила о том, что в честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила, который наш город отпразднует в 2022 году, будет выпущена коллекционная серебряная монета. Тогда в банке не уточняли, что именно будет размещено на трёхрублёвике.