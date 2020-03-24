Центробанк рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

Банк России рекомендовал кредитным организациям в целях предотвращения распространения коронавируса ограничить выдачу наличных денег в тех банкоматах, где есть функция приёма купюр, говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, сотрудники банков должны принимать деньги от клиентов и инкассаторов в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках), регулярно использовать антисептики и систематически дезинфицировать устройства для передачи наличных денег. Банкоматы, расположенные в зданиях банков, также рекомендовано регулярно дезинфицировать. По возможности надо обрабатывать и банкоматы, расположенные в других местах.

Напомним, в конце 2019 года в Китае был выявлен новый тип коронавируса, позднее получивший название COVID-19. За несколько месяцев болезнь распространилась по всему миру. Число заразившихся COVID-19 в мире превышает 330 тысяч человек, более 14 тысяч умерли. В России по состоянию на 23 марта заболели 438 человек.

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