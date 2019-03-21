Центризбирком отказался передать Грудинину мандат Алфёрова в Госдуме

Центризбирком не дал экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину занять место покойного депутата Жореса Алфёрова в Госдуме по спискам КПРФ, сообщает «Говорит Москва».

Причиной отказа стало то, что на момент регистрации кандидатом в 2016 году глава совхоза имени Ленина не закрыл зарубежные счета, что запрещено законом.

«ЦИК не разрешил Грудинину стать депутатом. Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может стать депутатом», — заявили в Центризбиркоме.

Отмечается, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов приехал на рассмотрение вопроса о передаче мандата, но не смог повлиять на процесс. Он обвинил зампреда ЦИК Николая Булаева в необъективности.

Напомним, ранее сообщалось, что мандат Алфёрова в Госдуме может достаться Грудинину. В феврале 2019 года он был лишён депутатского мандата в совете депутатов подмосковного Видного за наличие офшора в Белизе, информация о котором вскрылась во время бракоразводного процесса. Супруги Грудинины развелись летом 2018 года, после 37 лет брака. Состояние Грудинина, по различным оценкам, составляет от 60 до 120 млрд рублей.