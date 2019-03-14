«Коммерсантъ» сообщил о планах КПРФ передать депутатский мандат скончавшегося Жореса Алфёрова Павлу Грудинину

КПРФ планирует передать бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину депутатский мандат лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алфёрова, который умер 1 марта, со ссылкой на близкий к партии источник пишет «Коммерсантъ». Окончательное решение о передаче мандата Алфёрова будет принято до 20 марта.

Среди возможных вариантов КПРФ также рассматривает бывшего кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина. Лидер партии Геннадий Зюганов подтвердил РИА Новости, что партия сейчас рассматривает несколько кандидатур на мандат. По словам собеседника «Коммерсанта», мандат, скорее всего, передадут Грудинину, поскольку партия «вынуждена заступиться за своего товарища»: ранее Грудинина сняли с должности совета депутатов подмосковного города Видное и лишили статуса депутата.

Сам Грудинин заявил РБК, что он пока не получал от руководства КПРФ предложения о возможной передачи ему мандата Алфёрова.

Напомним, 26 февраля совет депутатов городского поселения Видное в Подмосковье на внеочередном собрании лишил мандата бывшего кандидата в президенты РФ и генерального директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. По словам председателя совета Игоря Коршакова, это было сделано на основании представления городской прокуратуры, указавшей на нарушения Грудининым антикоррупционного законодательства. В чём конкретно заключались нарушения, он не уточнил.