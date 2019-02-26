Экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина лишили депутатского мандата подмосковного Видного

Совет депутатов городского поселения Видное в Подмосковье на внеочередном собрании 26 февраля лишил мандата бывшего кандидата в президенты РФ и генерального директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, пишет ТАСС.

По словам председателя совета Игоря Коршакова, это было сделано на основании представления городской прокуратуры, указавшей на нарушения Грудининым антикоррупционного законодательства. В чём конкретно заключались нарушения, он не уточнил. Сам Павел Грудинин заявил, что на заседании не присутствовал, а с представлением прокуратуры ему ознакомиться не дали. Он пообещал обжаловать решение совета в суде.

Незадолго до этого, в середине февраля, Грудинина сняли с поста главы совета депутатов Видного, который он возглавлял с 2017 года.

Напомним, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин выдвигался в президенты России в 2018 году и занял второе место, набрав почти 12% голосов. В 2018 году акционеры «Совхоза имени Ленина» подали на Грудинина в суд, требуя взыскать с него более двух миллиардов рублей из-за сделки 2008 года. В феврале 2019-го Арбитражный суд Московской области встал на сторону Грудинина.