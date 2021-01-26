Центризбирком готовит массовый тест электронного голосования перед выборами в Госдуму

Центризбирком России планирует опробовать систему электронного голосования перед непосредственными выборами в Госдуму, со ссылкой на источники, близкие к ЦИК, пишут «Ведомости».

По данным одного из собеседников, «электронное голосование проведут в 5–7 регионах». По его словам, в список субъектов, выбранных для тестирования, вошли в основном те, в которых пройдут выборы депутатов Госдумы. Другой источник, напротив, предполагает, что в тестировании электронной системы голосования будут участвовать порядка 20 регионов.

Само же тестирование будет связано с «проекцией на будущую избирательную кампанию», согласно другой версии, россиянам будут задаваться более общие вопросы — например, нужно ли вынести тело Ленина из мавзолея.