Центр управления регионом обработал 1520 жалоб от жителей Нижнего Тагила

Свердловский Центр управления регионом (ЦУР) с начала года зарегистрировал 1520 жалоб от жителей Нижнего Тагила. В основном тагильчан волнуют проблемы дорог, ЖКХ и благоустройства, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ЦУР.

Напомним, ЦУР в Свердловской области начал свою работу в конце ноября прошлого года. Специалисты центра занимаются обработкой обращений и жалоб жителей региона. Обычный комментарий в соцсетях о той или иной проблеме может попасть в поле зрения ЦУР. Большинство сообщений поступает из популярных соцсетей: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook, Twitter и других открытых источников. С начала года ЦУР обработал более 18 тысяч обращений свердловчан.

«Логика здесь такая: человек сообщает о своей проблеме в любой социальной сети, ЦУР фиксирует это сообщение как необходимое к решению и направляет его в профильный орган власти для решения вопроса. Первичный ответ житель должен получить в течение суток. Если решение вопроса предполагает более длительный срок, ЦУР обеспечивает контроль за работой по этому обращению на всех этапах его рассмотрения», — рассказали в пресс-службе центра.

ЦУР не единственная платформа, куда можно сообщить о своей проблеме. Ранее мы писали про сервис «Госуслуги. Решаем вместе», куда горожане отправляют обращения через сайт или мобильное приложение с картой, на которой отображаются оставленные жалобы. Основное отличие ЦУР от сервиса «Госуслуг» — это возможность для автора сообщения подтвердить свою личность.