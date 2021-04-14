Отправить в отставку главу района и пристроить бездомную собаку. Жители Нижнего Тагила завалили жалобами сервис «Госуслуги. Решаем вместе»

С начала марта на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» жители Нижнего Тагила оставили 83 жалобы, некоторые из них уже получили ответы. Больше всего горожан волнует состояние автомобильных дорог, стаи бездомных собак, разрушенные тротуары и большие лужи возле домов.

Например, жители ГГМ жалуются на свалку между домами, просят установить мусорную площадку и прибраться на детской площадке.

Также тагильчане просят отловить бездомных собак, которые кидаются на детей и домашних животных.

Один из обратившихся попросил отправить главу администрации Ленинского района Геннадия Мальцева в отставку, поясняя это тем, что тот не справляется с обязанностями.

Отправить жалобу можно как через сайт, так и через мобильное приложение с картой, на которой отображаются оставленные жалобы.

Тагильчане и раньше отправляли свои жалобы на городские проблемы, но делали это через раздел «Городской контроль» на официальном сайте администрации города. С 1 апреля обратиться с проблемой можно только через сервис госуслуг.