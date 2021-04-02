На сайте администрации Нижнего Тагила больше не работает раздел «Городской контроль». Теперь жалобы на недоработки мэрии можно отправить только через «Госуслуги»

С 1 апреля 2021 года в Нижнем Тагиле перестал работать раздел «Городской контроль» на официальном сайте администрации города. Теперь тагильчане могут оставлять свои жалобы на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Все сообщения, поступившие до 1-го числа в раздел «Городской контроль», будут рассмотрены, ответы направят заявителям в установленные сроки, сообщает пресс-служба мэрии.

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» создана по поручению президента в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». За первый день работы раздела от тагильчан поступило пять обращений. Людей волнует уборка дворов, работа школ и отлов бездомных собак.

«Яма на дороге, не горит фонарь, не убран снег или столкнулись с другой проблемой — сообщите о ней, и мы доставим это сообщение до ответственного ведомства и проконтролируем решение», — написано на сайте gosuslugi.ru.

Отмечается, что тагильчане на сайте смогут отследить статус обработки обращения. Также на портале можно проводить онлайн-опросы и общественные обсуждения по социально значимым для населения темам.

«В системе есть специальные подкатегории, так называемые фаст-треки, по которым обращения рассматривают по ускоренной схеме. В строке выбора при заполнении формы они обозначаются значком в виде часов. К разряду наиболее приоритетных относятся вопросы благоустройства, вывоза ТКО, медицинского и социального обслуживания. Эти обращения рассматриваются в течение 10 дней, остальные — в установленные законодательством сроки, в течение 30 дней. Ответ даётся в личном кабинете на портале госуслуг, а также приходит на электронную почту», — рассказала о преимуществах портала управляющая делами администрации города Мария Ивушкина.

Отправить обращение по беспокоящим вопросам тагильчане могут через сайт госуслуг или соответствующее мобильное приложение.