В Свердловской области открыли Центр управления регионом, который будет следить за жалобами жителей Нижнего Тагила в соцсетях

В Свердловской области официально открыли Центр управления регионом (ЦУР), который будет заниматься обработкой обращений и жалоб местных жителей, размещённых в социальных сетях.

Как сообщается на сайте правительства Свердловской области, общую картину позволяет видеть «тепловая карта» региона, которая фиксирует всплески обращений и публикаций. Задача ЦУР — ускорить решение вопросов, с которыми обращаются люди, в том числе в органы власти, усилить диалог власти и граждан.

Как рассказал Znak.com куратор ЦУР по Свердловской области Олег Потапенко, в центр поступают жалобы не только из соцсетей, но и из форм обратной связи.

«Сначала работает автоматический алгоритм поиска по ключевым словам. Потом уже федеральный модератор вручную отбирает эти обращения. Здесь важный момент — мы сами не участвуем в процессе отбора обращений. Мы не можем отбирать удобные или закрывать глаза на неудобные проблемы. Этим занимаются федеральные модераторы, мы работаем с любыми обращениями, которые поступают к нам», — сообщил Потапенко.

Сегодня в ЦУР проводится подготовка специалистов. Их обучают тому, как обращение должно рассматриваться, каким должен быть порядок его прохождения и конечное решение.

«Основной нашей платформой будет “Инцидент менеджмент”. Это платформа, которой занимаются органы власти. Там собирают обращения граждан для решения проблем в максимально короткие сроки. Кроме того, у нас будет платформа обратной связи, которая будет работать отдельно», — рассказал 66.ru руководитель центра, экс-руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров.

В ЦУР также отметили, что система будет следить за соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Район», Instagram и Facebook. Каналы в Telegram при этом не проверяют.