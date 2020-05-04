Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям запустить в одном из самых популярных мест Нижнего Тагила кофемобиль

Специалисты центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле помогут создателям кофейни Klever Анне Ягудиной и Дарье Щербаковой выпустить на улицы города собственный кофемобиль. Предприниматели уже выбрали подходящее место — популярный парк «Народный», на территории которого имеются необходимые коммуникации. Однако весной из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции все торги на право размещения нестационарных торговых объектов отложили на неопределённый срок. На днях Klever посетил руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев. Он узнал, как тагильскому микробизнесу удаётся выживать в разгар пандемии коронавируса и экономического кризиса, а также пообещал предпринимателям поспособствовать запуску и развитию их нового проекта.

«Сейчас наш красивый инстаграмный фудтрак с классной вывеской стоит на стоянке. Хотелось бы, чтобы у его уже была своя автономная точка. Мы сможем там варить кофе навынос, делать круассаны, вафли и сэндвичи. Если бы вы помогли согласовать размещение фудтрака на конкретном месте, то оказали бы нам огромную помощь. Мы уже прорабатываем меню», — рассказали Анна Ягудина и Дарья Щербакова.

Klever работает в Нижнем Тагиле почти год. Сначала предпринимательницы варили кофе для клиентов сами, но со временем обросли небольшой и дружной командой. Сейчас в кофейне работают четыре бариста и два повара. 11 мая Klever должен был отметить свой день рождения, но он выпал на время действия режима самоизоляции.

«Мы надеемся, что 12 мая будем продолжать работать и грандиозно отпразднуем второй день рождения “Клевера”. Мы вообще всегда стараемся мыслить позитивно и не раскисать. Изначально, когда только ввели ограничительные меры, работали за закрытой дверью. Клиенты не могли зайти даже в холл. Они оставляли заказы по телефону, потом подходили, звонили бариста, а тот уже выносил им заказ в масках и перчатках. После того как разрешили работать цветочному магазину, с которым мы соседствуем, наши клиенты смогли заходить в холл и ждать заказы там. Кухня у нас сначала работала в обычном режиме, но позже мы сократили рабочий день сотрудников, оставили время для завтраков. На майские дни поваров пришлось отпустить, а работу кухни приостановить», — рассказывают предпринимательницы.

С начала действия карантина из-за коронавируса выручка кофейни серьёзно снизилась и сейчас позволяет заведению функционировать лишь наполовину. Арендодатель пошёл предпринимательницам навстречу и уменьшил плату за пользование помещениями. Но окончательно возникшие сложности это не решило. Тагильчанки признаются: сохранять бизнес они смогут до тех пор, пока не закончатся деньги у их клиентов.

«Всё зависит от того, насколько у наших гостей развита финансовая подушка. Наши гости — это наша гордость. У нас сегодня много лояльных посетителей, которые приходят за кофе каждый день. Мы создали небольшую и уютную кофейню в центре города, где люди могут и позавтракать, и взять чашечку вкусного кофе с собой, если они спешат на работу. Мы делаем упор не только на кофе, но и на завтраки, у нас большая десертная карта. Когда мы открывались, люди радовались, говорили: “Ребята, наконец-то у нас появились завтраки”. Потому что до этого в Нижнем Тагиле негде было позавтракать с 8 утра. Особенно приятно, что каждый день появляются и новые лица, даже сейчас. И они стараются поддерживать нас. Каждый стаканчик с кофе и пироженка фотографируются и выкладываются в Instagram. Мы это очень ценим», — говорят тагильчанки.

Хозяйки кофейни уверены, что любой кризис можно пережить, если адекватно реагировать на происходящие события, не паниковать и не вешать нос.

«Девчонки держатся, настрой у них позитивный, — отмечает руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе Сергей Федореев. — Сейчас они просматривают возможность развития за счёт внедрения новых бизнес-форматов, в частности запуска в работу кофейного фургончика. Им нужна помощь в согласовании размещения объекта нестационарной торговли. Мы обязательно обсудим данный вопрос со специалистами городской администрации, посмотрим, что можно сделать в этой части. Очень рад, что Анне и Дарье удалось сохранить рабочий коллектив и он их поддерживает».

Напомним, с начала 2020 года в тагильский центр «Мой бизнес» обратились за консультацией и информационной поддержкой более 800 предпринимателей со всего Горнозаводского округа. Специалисты организации помогают уральцам с внешнеторговыми контрактами, выбором режима налогообложения и налаживанием нужных связей. Кроме того, в СОФПП сейчас добиваются расширения перечня видов деятельности, которые относят к наиболее пострадавшим из-за COVID-19. В рамках поддержки среднего и малого бизнеса попавшим в сложную экономическую ситуацию предпринимателям предлагают получить заём «Антикризисный» (выдаётся до 300 тысяч рублей под 5,5%). Тех жителей Свердловской области, которые уже имеют кредиты, взятые в фонде, освободили на ближайшие три месяца от оплаты процентов. Самозанятые в мае могут получить через СОФПП единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».