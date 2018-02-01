ЦБ создаст единый реестр кредитных досье компаний

Банк России планирует создать единый реестр кредитных досье юридических лиц, со ссылкой на материалы экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку пишут «Ведомости». Соответствующий законопроект будет внесён в нижнюю палату парламента весной.

В едином реестре ЦБ будет содержаться информация о заёмщиках кредитных организаций, условия кредитования и документы о залоге. В отдельных банках кредитные досье на заёмщиков уже существовали. Однако, как рассказал изданию председатель комитета Анатолий Аксаков, они часто пропадали, что создавало риски для финансового рынка.

«Банки заинтересованы в создании единого реестра. Они смогут получать из реестра информацию о заёмщиках: кто где взял кредит», — пояснил он.

Аксаков также заявил, что реестр повысит прозрачность деятельности банков.

«Законопроект мы сейчас готовим, советуясь с Банком России», — уточнил Аксаков.

Ранее, в конце декабря, зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что перед санацией «Промсвязьбанка» пропали или были уничтожены досье корпоративных заёмщиков на сумму 109,1 млрд руб. Также временная администрация обнаружила финансирование «Промсвязьбанком» через сделки репо собственных субординированных обязательств без отражения этих операций в отчётности.

О санации «Промсвязьбанка» было объявлено 15 декабря прошлого года. Кредитная организация оздоравливается с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.