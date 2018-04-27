ЦБ прогнозируемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, пишут «Ведомости». Отмечается, что такое решение регулятора на фоне возросшей волатильности на рынке и ослабления рубля после объявления новых санкций США ожидало большинство экономистов. Такой прогноз давали 36 из 40 опрошенных Bloomberg экспертов, аналитики «Уралсиба», «Газпромбанка», Morgan Stanley, «Ренессанс капитала».

«Годовая инфляция остаётся на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряжённости станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создаёт рисков превышения цели по инфляции. Вместе с тем пока остаётся неопределённость относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3–4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году», — говорится в сообщении ЦБ.

После мартовского снижения ставки ЦБ пообещал завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году. Регулятор определяет для себя нейтральной ставку на уровне 6–7% при инфляции в 4%. После введения новых санкций первый зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила, что ЦБ внутри года может начать снижать ставку медленнее, чем предполагалось ранее, однако диапазон в 6–7% вряд ли расширится.

В середине апреля директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что снижение ставки теперь обратимо: она в зависимости от прогноза инфляции может пойти как вверх, так и вниз — регулятор снял мораторий на её повышение. ЦБ может снизить ставку, а затем при необходимости отыграть снижение назад, не опасаясь, что это будет воспринято как вынужденный шаг и признак непоследовательности, объясняли аналитики «ВТБ капитала».

Если геополитический шум утихнет, ЦБ может возобновить снижение ставки в июне и опустить её до 6,75% к концу сентября, указывали эксперты «Ренессанс капитала». Вероятнее всего, ЦБ продолжит снижать ставку, но позже, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой: в мае Госдума рассмотрит законопроект об ответных санкциях, начнёт работу новое правительство, президент Владимир Путин может подписать указы об увеличении расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру — ЦБ может учесть это на заседании в июне. К концу 2018 года экономисты по-прежнему ждут снижения ставки до 6,5%, отмечали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды», ссылаясь на результаты опроса Bloomberg.