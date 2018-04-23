ЦБ спрогнозировал резкий рост зарплат бюджетников

Рост зарплат в госсекторе в 2018 году составит 13–15% год к году и в три раза превысит ожидаемую инфляцию, прогнозирует Центробанк в размещённом на сайте регулятора обзоре «О чём говорят тренды».

Отмечается, что рост зарплат работников бюджетной сферы будет связан с очередным этапом выполнения «майских указов». В 2019 году, по прогнозам ЦБ, рост зарплат ожидается на уровне индексации по инфляции, то есть около 4%, «если не начнут реализовываться другие программы повышения оплаты труда».

Также регулятор предупреждает, что увеличение зарплат бюджетников вместе со значительным ростом зарплат в нефтеперерабатывающей отрасли, зафиксированном в начале года, создаёт предпосылки для ускорения инфляции.

«Майские указы» — пакет распоряжений, подписанный Владимиром Путиным после начала его очередного президентского срока в мае 2012 года. Один из указов предполагает, что средняя зарплата ряда категорий работников бюджетной сферы к 2018 году должна будет составлять, в зависимости от категории, от 100 или 200% от средних трудовых доходов в регионе.

В марте 2018 года Владимир Путин переизбрался на новый президентский срок. 7 мая состоится церемония инаугурации. По данным СМИ, к началу нового срока Путина на посту президента готовятся очередные «майские указы».